الأمم المتحدة تنتقد "عدم الإكتراث" حيال تزايد وفيات المهاجرين

الأمم المتحدة تنتقد "عدم الإكتراث" حيال تزايد وفيات المهاجرين

إنتقد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الإثنين "عدم الإكتراث" الدولي حيال تزايد مقتل المهاجرين خصوصًا غرقًا في البحر.



وأعرب تورك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن صدمة جراء عدم الإكتراث بشأن إزدياد عدد القتلى بين المهاجرين.



وقال: "من الواضح أن المزيد من المهاجرين واللاجئين يموتون من دون أن يلاحظهم أحد"، مشيرًا إلى أن أكثر من 2300 شخص قضوا في البحر المتوسط هذا العام أو فقدوا، بمن فيهم أكثر من 600 في غرق سفينة قبالة اليونان في حزيران.



ولفت أيضًا إلى وفاة مهاجرين في قناة المانش وخليج البنغال وبحر الكاريبي وعند الحدود الأميركية المكسيكية وعند الحدود السعودية، حيث يسعى مكتبه للحصول على توضيحات عاجلة بشأن مزاعم القتل وسوء المعاملة.