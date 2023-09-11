الاتحاد الاوروبي يحذر موسكو بعد تصويت "غير قانوني" في أوكرانيا المحتلة

حذر الاتحاد الأوروبي روسيا الاثنين من أنه ستكون هناك "عواقب" على كل الذين شاركوا في تنظيم الانتخابات التي يعتبرها غير قانونية في الأراضي الأوكرانية التي ضمتها موسكو.



أعلنت موسكو الأحد فوز حزب "روسيا الموحدة" الذي يتزعمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في هذه المناطق الواقعة في شرق وجنوب أوكرانيا.



وقال الاتحاد الأوروبي في بيان "نرفض بشدة محاولات روسيا العقيمة لإضفاء الشرعية أو تطبيع سيطرتها العسكرية غير القانونية وضم جزء من الأراضي الأوكرانية".



واضاف "على القيادة السياسية الروسية وجميع المشاركين في تنظيم (هذه الانتخابات) مواجهة عواقب هذه الأعمال غير القانونية".