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الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأسف للتعامل "باستخفاف" مع ملف طهران النووي

أخبار دولية
2023-09-11 | 09:59
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الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأسف للتعامل &quot;باستخفاف&quot; مع ملف طهران النووي
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الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأسف للتعامل "باستخفاف" مع ملف طهران النووي

     
اعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن اسفه الاثنين لما اعتبره "استخفافا" بما تقوم به ايران من تصعيد نووي، على وقع خفض محدود للتوتر بين طهران وواشنطن.
     
وقال رافاييل غروسي في مؤتمر صحافي في مقر الوكالة في جنيف في اليوم الاول من اجتماع مجلس حكام الوكالة "هناك نوع من الاستخفاف بما يحدث، وهذا الامر يقلقني لأن المشاكل لا تزال قائمة اليوم كما كانت بالامس".
     
ولاحظ "تراجعا في اهتمام" الدول الاعضاء بهذا الملف، علما بان الولايات المتحدة والدول الاوروبية الثلاث المعنية (فرنسا والمانيا وبريطانيا) لا تعتزم تقديم مشروع قرار هذا الأسبوع يندد بعدم تعاون ايران.

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