استثمار صيني بمليارات الدولارات في تعدين الذهب والنحاس بصربيا

تعهدت الصين ضخ مليارات الدولارات في منجم للذهب والنحاس في شرق صربيا، ما يمثل قفزة في استثمارات بكين في الدولة البلقانية.



ووقعت مجموعة زيجين الصينية للمناجم المملوكة للدولة مذكرة تفاهم نهاية الأسبوع الماضي بمدينة شيامن الصينية لاستثمار 3,8 مليارات دولار في مجمع للتعدين في مدينة بور الصربية شرق البلاد.