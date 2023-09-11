بيلاروس تتهم بولندا بإطلاق النار على الحدود لطرد مهاجرين

اتهمت بيلاروس الاثنين القوات البولندية بإطلاق النار على الحدود المشتركة لإجبار المهاجرين على ترك أراضي بولندا، منددة بـ"استفزاز خطير" في وقت تتزايد التوترات بين البلدَين.



وأكّد حرس الحدود في جهاز الاستخبارات البيلاروسية على تلغرام "في الآونة الأخيرة، حصلت عدة حوادث قاد فيها جنود بولنديون أجانب إلى الحدود مع بيلاروس وأرغموهم على عبور بوّابة مخصصة للحيوانات".



وأضافوا "بهدف تخويف هؤلاء الأشخاص، صوّب الجنود البولنديون أسلحتهم نحو اللاجئين وأطلقوا النار فوق رؤوسهم"، معتبرين أن "استخدام عسكريين أجانب لأسلحة عند الحدود يشكّل بداية خطيرة جدًا لنزاع حدودي".

