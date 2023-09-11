حصيلة ضحايا الزلزال في المغرب ترتفع إلى 2681 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الأعنف الذي ضرب المغرب إلى 2681 قتيلا حتى عصر الاثنين، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية مشيرة إلى أن معظمهم قد دفنوا.



وقالت الوزارة في بيان "إلى حدود الساعة الثالثة عصرا (14:00 ت غ)، بلغ عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية 2681 شخصا، تم دفن 2530 منهم".



كما ارتفع عدد الجرحى الى 2501 مصاب.