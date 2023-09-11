ألمانيا "تهدر الوقت" في قرار تسليم الصواريخ

حضّ وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الاثنين برلين على تزويد بلاده بصواريخ "تورس" البعيدة المدى خلال زيارة مفاجئة قامت بها نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك إلى كييف.



وتعهّدت بيربوك تقديم دعم ثابت لأوكرانيا وأشادت بالتقدّم الذي حققته الأخيرة باتّجاه عضوية الاتحاد الأوروبي، لكن كوليبا شدد أن على ألمانيا تسريع إصدار قرار بشأن تسليم الصواريخ.



وأفاد في مؤتمر صحافي مشترك مع بيربوك "لا أفهم سبب هدرنا للوقت.. كان بإمكاننا تحقيق المزيد وإنقاذ حياة عدد أكبر من الجنود والمدنيين الأوكرانيين لو كانت لدينا صواريخ تورس".