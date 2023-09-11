إسرائيل: الإيرانيون ينشؤون مطارا في لبنان لشن هجمات علينا

اتهم الوزير الإسرائيلي يوآف جالانت إيران يوم الاثنين بإنشاء مطار في جنوب لبنان لإتاحة شن هجمات على إسرائيل، مقدما صورا جوية للموقع المزعوم.



وذكر جالانت أن الموقع، الذي يبعد 20 كيلومترا عن الحدود الإسرائيلية من ناحية المطلة، قد يتسع لطائرات متوسطة الحجم، وذلك خلال تعليقات تلفزيونية في مؤتمر أمني دولي تستضيفه جامعة رايتشمان.