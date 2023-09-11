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إحصاء 23 كارثة مناخية كبرى في الولايات المتحدة هذا العام في رقم قياسي

أخبار دولية
2023-09-11 | 15:06
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إحصاء 23 كارثة مناخية كبرى في الولايات المتحدة هذا العام في رقم قياسي
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إحصاء 23 كارثة مناخية كبرى في الولايات المتحدة هذا العام في رقم قياسي

أعلنت وكالة حكومية أميركية الاثنين أن الولايات المتحدة شهدت 23 حدثا مناخيا تسبب كل منها بأضرار تفوق مليار دولار منذ بداية العام، وهو رقم قياسي.
     
وبدأت الوكالة الاميركية لمراقبة المحيطات والغلاف الجوي بإحصاء هذه الكوارث المناخية الكبرى في عام 1980. وتم تسجيل الرقم القياسي السابق في عام 2020، عبر 22 حدثا مناخيا.
     
في المجمل، منذ بداية عام 2023، تسببت هذه الأحداث المناخية الكبرى في أضرار تزيد عن 57,6 مليار دولار في الولايات المتحدة - وهو ما يظل أقل مما كان عليه في السنوات الأخرى، لان الرقم القياسي لا يشمل القيمة الإجمالية للأضرار، ولكن عدد الاحداث المناخية المنفصلة.
     
العام الماضي تسببت 18 ظاهرة مناخية كبرى بأضرار تجاوزت 165 مليار دولار في البلاد وخصوصا بسبب الإعصار إيان الذي دمر فلوريدا (أكثر من 112 مليار دولار وحده).
     
ولكن كان عام 2017 هو الأكثر تكلفة (383,7 مليار دولار قيمة الأضرار) جراء إعصاري هارفي وإيرما.
     
ولن ينتهي العام الحالي قبل أربعة أشهر، ويتوقع أن يرتفع عدد الكوارث المناخية لعام 2023 أكثر.
     
وتعرضت فلوريدا للإعصار إداليا في آب، وهاواي لحريق مدمر في الشهر نفسه، وشمال شرق البلاد لموجة صقيع خلال الشتاء، وكاليفورنيا لفيضانات...
     
وفقًا للوكالة الاميركية لمراقبة المحيطات والغلاف الجوي تسببت هذه الكوارث المناخية ايضا بمقتل ما لا يقل عن 253 شخصا.
     
وقالت رايتشل كليتوس من منظمة اتحاد العلماء في بيان ان الرقم القياسي الجديد "يشكل أحدث تأكيد على اتجاه لحدوث كوارث مكلفة يحمل الكثير منها دليلا واضحا على تغير المناخ".
     

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