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الولايات المتحدة تحيي الذكرى الثانية والعشرين لهجمات 11 أيلول

أخبار دولية
2023-09-11 | 15:55
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الولايات المتحدة تحيي الذكرى الثانية والعشرين لهجمات 11 أيلول
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الولايات المتحدة تحيي الذكرى الثانية والعشرين لهجمات 11 أيلول

قرعت الأجراس وتليت أسماء حوالى ثلاثة آلاف شخص في نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا الاثنين إحياء للذكرى الثانية والعشرين لهجمات 11 أيلول التي نفّذها أفراد مرتبطون بتنظيم القاعدة.
     
وحضرت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن، ورؤساء بلديات نيويورك الحاليون والسابقون للمشاركة إلى جانب عائلات الضحايا في هذه المراسم التي أقيمت في موقع برجَي مركز التجارة العالمي اللذين ارتطمت بهما طائرتان مخطوفتان كان يقودهما أفراد مرتبطون بتنظيم القاعدة ما أدى إلى انهيارهما.
     
وتُليت أسماء أكثر من 2600 شخص قضوا في نيويورك من جانب أفراد من عائلاتهم وأقارب شباب لم يكونوا قد ولدوا وقت الهجوم.
     
وفي البنتاغون في واشنطن حيث قاد مهاجمون طائرة ثالثة لترتطم بمقر وزارة الدفاع، قرع بحار جرس سفينة تحية لكل من القتلى ال 184 الذين قضوا هناك.
     
وفي غرب بنسلفانيا حيث تحطّمت طائرة مختطفة رابعة كانت متجهة على ما يبدو نحو واشنطن في حقل، قرعت الأجراس لكل راكب من الركاب وأفراد الطاقم الأربعين الذين لقوا حتفهم.
     
وقال وزير الدفاع لويد أوستن خلال المراسم التي أقيمت في البنتاغون "إن 11 أيلول جعل من أميركا دولة في حالة حرب، وقد هبّ مئات الآلاف لخدمة بلادنا بالزي العسكري".
     
وأضاف "أعلم أن استذكار هذا الحدث عاما بعد عام مؤلم... إن الرجال والنساء في وزارة الدفاع سيتذكرونه دائما".
     
وفي كل أنحاء مدينة نيويورك، في الكونغرس وأماكن أخرى، التُزمت دقيقة صمت في ذكرى الهجوم الذي خطط له زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن الذي عثرت عليه عناصر من البحرية الأميركية وقتلته بعد حوالى عقد في غارة على مخبئه في باكستان.
     
ومن المقرر أن يحيي الرئيس جو بايدن الذي يعود من زيارة لفيتنام، الذكرى السنوية للهجوم في وقت لاحق الاثنين من قاعدة عسكرية أميركية في أنكوراج في ولاية ألاسكا.
     

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