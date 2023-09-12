إستونيا ولاتفيا توقعان إتفاقًا بقيمة مليار يورو لشراء منظومة دفاع جوي ألمانية

إستونيا ولاتفيا توقعان إتفاقًا بقيمة مليار يورو لشراء منظومة دفاع جوي ألمانية

وقعت إستونيا ولاتفيا الإثنين إتفاقًا مشتركًا بقيمة مليار يورو مع شركة ديل الألمانية لشراء منظومة الدفاع الجوية "أيريس-تي إس إل إم" المتوسط المدى، وفق ما أفادت تالين.



من جهتها، أشارت برلين إلى أن الدولتين الواقعتين على بحر البلطيق وقعتا أيضًا خطاب نوايا للمشاركة في "مبادرة درع السماء الأوروبية" التي أطلقتها ألمانيا العام الماضي عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.



وقال وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور للصحافيين: "هذا يعد أكبر إستثمار دفاعي في تاريخ إستونيا".