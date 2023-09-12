قطار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يدخل الأراضي الروسية

أفادت وكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي الثلاثاء بأن قطار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون دخل الأراضي الروسية، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس فلاديمير بوتين.وقالت الوكالة إن القطار عبر إلى منطقة بريمورسكي في أقصى الشرق الروسي آتيًا من كوريا الشمالية، مع لقطات مصورة تظهر قطارًا بعربات خضراء داكنة تجره قاطرة تابعة للسكك الحديدية الروسية.وكانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية قد ذكرت في وقت سابق أنها تعتقد أن قطار كيم دخل روسيا الثلاثاء.وسيلتقي كيم بوتين في وقت لاحق هذا الأسبوع وفق وسائل إعلام روسية.وهذه أول رحلة لكيم إلى الخارج منذ أربع سنوات.