هبوط إضطراري لطائرة إيرباص روسية في حقل في سيبيريا

هبوط إضطراري لطائرة إيرباص روسية في حقل في سيبيريا



هبطت طائرة روسية من طراز إيرباص إيه 320 الثلاثاء إضطراريًا في أحد حقول سيبيريا بعد أن أقلعت من منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود إلى مدينة أومسك السيبيرية وعلى متنها 167 شخصًا، على ما أفاد مسؤولون.



وقالت هيئة الطيران الجوي الروسية (روسافياتسيا) في بيان: "في الساعة 5:44 بتوقيت موسكو (2:44 ت غ)، تم بنجاح هبوط غير مقرر لطائرة إيرباص إيه 320 تابعة لشركة أورال إيرلاينز".



وهبطت الطائرة بحسب البيان "في موقع تم اختياره من الجو" بالقرب من قرية كامينكا في منطقة نوفوسيبيرسك في سيبيريا.



و"تم إيواء جميع الركاب في أقرب قرية"، بحسب بيان الهيئة، ولم يطلب أي منهم المساعدة الطبية.