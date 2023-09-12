المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة: الطلب العالمي على النفط والغاز والفحم سيبلغ الذروة هذا العقد

المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة: العالم على عتبة نقطة تحول تاريخية

توّقع المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول في صحيفة "فاينانشال تايمز" أن يبلغ الطلب العالمي على النفط والغاز والفحم حدا أقصى "في السنوات المقبلة" من هذا العقد.



وكتب بيرول في الصحيفة البريطانية: "العالم على عتبة نقطة تحول تاريخية"، مشيرًا إلى أن التوقعات الأخيرة للوكالة التي يرأسها تُظهر أن "عصر النمو بلا هوادة سيصل إلى نهايته هذا العقد".