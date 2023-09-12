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برنامج الأغذية العالمي يحذر: خفض التمويل قد يدفع بأكثر من 24 مليون شخص إلى حافة الجوع!

أخبار دولية
2023-09-12 | 04:26
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برنامج الأغذية العالمي يحذر: خفض التمويل قد يدفع بأكثر من 24 مليون شخص إلى حافة الجوع!
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برنامج الأغذية العالمي يحذر: خفض التمويل قد يدفع بأكثر من 24 مليون شخص إلى حافة الجوع!

أعلن برنامج الأغذية العالمي أنّ خفض التمويل أجبره على تقليص حصص الإعاشة بشكل كبير في العديد من العمليات، محذّراً من أنّ ملايين الأشخاص يواجهون خطر الوصول الى حافة المجاعة.
     
وأوضحت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان، أنّها اضطرّت إلى إجراء تخفيضات في حصص الإعاشة، بحيث "يمكن أن يبلغ 24 مليون شخص إضافي الجوع الطارئ خلال الأشهر الـ12 المقبلة، أي زيادة بنسبة 50 في المئة عن المستوى الحالي".

أخبار دولية

برنامج الأغذية العالمي

التمويل

الجوع

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