بوتين: ترامب ضحية "اضطهاد ذي دوافع سياسية"

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن نظيره الأميركي السابق دونالد ترامب ضحية "اضطهاد ذي دوافع سياسية" على خلفية ترشّحه للانتخابات الرئاسية الأميركية للعام 2024 في مواجهة الرئيس الديموقراطي جو بايدن.



وقال بوتين خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الواقعة في أقصى الشرق الروسي: "إنه اضطهاد ذو دوافع سياسية من جانب منافسه"، معتبرًا أن ذلك يعكس "تعفّن النظام الأميركي".