بوتين: تسليم مقاتلات "إف-16" لأوكرانيا لن يؤدي إلّا "إلى إطالة أمد النزاع"

بوتين: 270 ألف روسي انضمّوا "طوعًا" إلى الجيش في الأشهر الستة الأخيرة

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تسليم مقاتلات "إف-16" لأوكرانيا لن يؤدّي إلّا "لإطالة أمد النزاع" في أوكرانيا، وذلك بعد تصريحات لمسؤولين أوكرانيين أكّدوا أن كييف ستحصل قريبًا على هذه الطائرات من حلفائها.



وقال بوتين خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الواقعة في أقصى الشرق الروسي: "سيرسلون مقاتلات "إف-16". هل سيغيّر ذلك شيئًا؟ لا أعتقد. سيؤدي ذلك فقط إلى إطالة أمد النزاع".

من جهة أخرى، أعلن الرئيس الروسي أن 270 ألف شخص انضمّوا "طوعًا" إلى الجيش في الأشهر الستة الأخيرة، بالإضافة إلى 300 ألف شخص تمّت تعبئتهم.



وقال بوتين: "خلال الأشهر الستة أو السبعة الأخيرة، وقّع 270 ألف شخص طوعًا عقودًا للخدمة في الجيش الروسي (...) بالإضافة إلى ذلك، تستمر العملية، بحيث يأتي ما بين ألف و1500 شخص يوميًا لتوقيع عقود".