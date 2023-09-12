الصليب الأحمر يناشد جمع أكثر من مئة مليون دولار لمساعدة المغرب بعد الزلزال المدمر

الصليب الأحمر يناشد جمع أكثر من مئة مليون دولار لمساعدة المغرب بعد الزلزال المدمر

ناشد الصليب الأحمر الثلاثاء جمع أكثر من 100 مليون دولار لتقديم المساعدة التي يحتاجها المغرب بشدة، بعد أيام من زلزال قوي أودى بحياة أكثر من 2800 شخص.



وقالت كارولين هولت مديرة قسم الكوارث والمناخ والأزمات في الإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر: "نسعى للحصول على 100 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار) حتى نتمكن من تلبية الإحتياجات الأكثر إلحاحًا في هذا الوقت والتي تشمل الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة ومواد الإغاثة في مجال المأوى والإحتياجات الأساسية".