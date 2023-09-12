الصليب الأحمر: حصيلة قتلى فيضانات ليبيا "ضخمة"

الصليب الأحمر: حصيلة قتلى فيضانات ليبيا "ضخمة"

يتوقع بأن ترتفع حصيلة قتلى الفيضانات في شرق ليبيا بشكل هائل في ظل تقارير عن آلاف المفقودين، وفق ما حذر الإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الثلاثاء.



وقال المسؤول في المنظمة طارق رمضان للصحافيين في جنيف في اتصال عبر الفيديو من تونس: "حصيلة القتلى ضخمة وقد تصل إلى الآلاف... نؤكد من مصادرنا المستقلة للمعلومات بأن عدد المفقودين وصل إلى 10 آلاف شخص حتى الآن".