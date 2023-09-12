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العراق يؤكد اتخاذ "الاجراءات اللازمة" ضد المجموعات المسلحة الكردية الإيرانية
أخبار دولية
2023-09-12 | 06:10
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العراق يؤكد اتخاذ "الاجراءات اللازمة" ضد المجموعات المسلحة الكردية الإيرانية
بدأ العراق بإبعاد مجموعات مسلحة من المعارضة الكردية الايرانية عن المناطق الحدودية مع إيران، على ما أعلن الثلاثاء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، كاشفا أنه سيتوجه إلى طهران للدفاع عن التدابير التي اتخذتها بلاده وتجنب تصعيد جديد.
وقصفت طهران العام الماضي أكثر من مرة مواقع لمجموعات معارضة كردية إيرانية، تتهمها بالمشاركة في الحراك الاحتجاجي الذي هزّ إيران إثر وفاة الكردية الايرانية مهسا أميني في 16 أيلول 2022، بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق.
وأبرم البلدان في نيسان "اتفاقاً حول الأمن". وتطالب طهران العراق بـ"نزع سلاح" مجموعات المعارضة الكردية الإيرانية بحلول 19 أيلول، وإخلاء مقراتهم لنقلهم إلى مخيمات، تحت طائلة الرد.
ورداً على سؤال الثلاثاء عن هذا الموضوع خلال مؤتمر صحافي، قال وزير الخارجية العراقي إن تلك المجموعات متواجدة في كردستان العراق منذ حوالى 4 أو 5 عقود.
وقال حسين إنه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإبعاد هذه المجاميع عن المناطق الحدودية وتم إسكانهم في مخيمات بعيدة في العمق العراقي وفي عمق كردستان".
وبدون أن يشير إلى نزع سلاح تلك المجموعات، أكد حسين أن الجانب العراقي "بدأ بتطبيق الاتفاقية بين الطرفين"، قائلا: "سوف نحمل هذه الرسالة معنا" خلال زيارته طهران الأربعاء.
وأضاف حسين: "نتوقع من الجانب الإيراني عدم استعمال العنف ضد كردستان العراق وبالتالي ضد سيادة العراق".
وأشار إلى أن المباحثات مع الجانب الإيراني تتعلق "بالسياسة العراقية الواضحة... بعدم السماح لهذه المجموعات وهي مجموعات معارضة بعبور الحدود واستعمال السلاح ضد الحكومة الإيرانية"، لكن أيضاً "نتباحث مع الجانب الإيراني بعدم التهديد باستعمال العنف أو عدم التهديد بقصف بعض المناطق في كردستان العراق".
وجاءت تصريحات حسين خلال استقباله نظيره النمساوي ألكسندر شالنبرغ في بغداد.
وحتى الآن، لم تعلق حكومة إقليم كردستان الذي يحظى بحكم ذاتي، على موضوع تطبيق تلك الاجراءات، على الرغم من أن لقاءات عدة عقدت بين مسؤولين في الإقليم ومسؤولين إيرانيين.
وطالب مسؤولون إيرانيون كبار في الأشهر الأخيرة العراق بتنفيذ التزاماته في ملف المعارضة الإيرانية. وأواخر آب، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني إن "تاريخ 19 ايلول لن يتم تمديده بأي شكل من الأشكال".
أخبار دولية
العراق
مجموعات مسلحة
المعارضة الكردية الايرانية
فؤاد حسين
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