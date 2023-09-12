أكثر من 2300 قتيل في الفيضانات في درنة بشرق ليبيا

أسفرت الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة في شرق ليبيا عن مقتل أكثر من 2300 شخص، وفق ما أفاد اسامه علي المتحدث باسم جهاز الاسعاف والطوارئ التابع لوزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية وكالة فرانس برس الثلاثاء.وكشف المتحدث باسم الجهاز الذي ينتشر فريق تابع له في درنة منذ الاثنين، أن الفيضانات الناجمة عن العاصفة "دانيال" خلّفت "أكثر من 2300 قتيل" وحوالى 7000 جريح، في حين هناك أكثر من 5000 آخرين في عداد المفقودين.