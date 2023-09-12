مجموعات مسلحة في شمال مالي تعلن السيطرة على مدينة رئيسية بعد معارك

أعلنت مجموعات مسلحة في شمال مالي الثلاثاء في بيان سيطرتها على بلدة بوريم الرئيسية الواقعة بين غاو وتمبكتو، بعد اشتباكات مع الجيش المالي.وأصدر "الإطار الاستراتيجي الدائم"، وهو تحالف من فصائل مسلحة وقعت اتفاق سلام مع الدولة عام 2015، بيانا قال فيه إنه نفذ عملية في بوريم وسيطر على "المعسكر والعديد من المواقع المتقدمة" للجيش المالي ومجموعة فاغنر الروسية.