الفاتيكان يعلن أن مبعوثا للبابا سيزور بكين من 13 حتى 15 أيلول

أعلن الفاتيكان أن مبعوث البابا فرنسيس لأوكرانيا من أجل السلام الكاردينال ماتيو زوبي سيزور بكين هذا الأسبوع.وأفاد بأن الزيارة التي تستمر من الأربعاء حتى الجمعة "تمثّل خطوة إضافية في إطار مهمة أرادها البابا لدعم المبادرات الإنسانية والبحث عن السبل التي يمكن أن تقود إلى سلام عادل".