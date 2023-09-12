بوتين يؤجل الى "نهاية العام" احتمال الاعلان عن ترشحه للرئاسة في روسيا

اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء انه يرجئ حتى "نهاية العام" الإعلان المحتمل عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها عام 2024 والتي قد تبقيه في السلطة حتى عام 2030.



وقال بوتين خلال منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك في اقصى شرق روسيا "بموجب القانون على البرلمان أن يتخذ قرارا في نهاية العام. وعندها سيتم اتخاذ القرار، وسيتم الإعلان عن الانتخابات، وسيتم تحديد موعدها وسنناقش ذلك".



يتولى فلاديمير بوتين السلطة في روسيا منذ عام 2000، وقام بتعديل الدستور في عام 2020، مما يسمح له نظريا بالبقاء في السلطة حتى عام 2036، وبذلك يتفوق على جوزيف ستالين من حيث فترة البقاء في الكرملين.

