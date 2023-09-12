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بوتين يؤجل الى "نهاية العام" احتمال الاعلان عن ترشحه للرئاسة في روسيا
أخبار دولية
2023-09-12 | 11:34
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بوتين يؤجل الى "نهاية العام" احتمال الاعلان عن ترشحه للرئاسة في روسيا
بوتين يؤجل الى "نهاية العام" احتمال الاعلان عن ترشحه للرئاسة في روسيا
اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انه يرجئ حتى "نهاية العام" الإعلان المحتمل عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها عام 2024 والتي قد تبقيه في السلطة حتى عام 2030.
وقال بوتين خلال منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك في اقصى شرق روسيا "بموجب القانون على البرلمان أن يتخذ قرارا في نهاية العام. وعندها سيتم اتخاذ القرار، وسيتم الإعلان عن الانتخابات، وسيتم تحديد موعدها وسنناقش ذلك".
يتولى فلاديمير بوتين السلطة في روسيا منذ عام 2000، وقام بتعديل الدستور في عام 2020، مما يسمح له نظريا بالبقاء في السلطة حتى عام 2036، وبذلك يتفوق على جوزيف ستالين من حيث فترة البقاء في الكرملين.
وبينما يواصل جيشه العملية العسكرية في أوكرانيا التي أمر بشنها في شباط 2022، فإن إعلان ترشحه لولاية جديدة شبه مؤكد في هذه المرحلة بحسب مراقبين.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف الاثنين أن "المهم بالنسبة (لفلاديمير بوتين) هو معرفة ما إذا كان يستطيع فعل المزيد لتحسين حياة المواطنين".
واضاف لدى كشف نوايا بوتين الانتخابية "أثبت أن أفكاره تحظى بدعم المجتمع، بين القوى السياسية وفي المناطق".
في السنوات الأخيرة تم اسكات المعارضة الروسية والمجتمع المدني: فالمعارضون السياسيون الرئيسيون إما في السجن ــ مثل أليكسي نافالني، العدو الأول للكرملين ــ أو في المنفى. وغادر آلاف الروس خصوصاً الشباب البلاد منذ عام ونصف خوفا من إرسالهم إلى الجبهة.
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