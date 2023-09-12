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أحكام بالسجن بحقّ 18 ضابطاً على خلفية حرق سفارة السويد في بغداد

أخبار دولية
2023-09-12 | 15:29
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أحكام بالسجن بحقّ 18 ضابطاً على خلفية حرق سفارة السويد في بغداد
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أحكام بالسجن بحقّ 18 ضابطاً على خلفية حرق سفارة السويد في بغداد

حكم على 18 ضابطاً في الشرطة العراقية الثلاثاء بالسجن لمدد تصل حتى ثلاث سنوات، لعدم منعهم متظاهرين من اقتحام السفارة السويدية في بغداد وإحراقها، كما أكّد مصدران أمنيان لفرانس برس. 
     
وفي 20 تموز، اقتحم مناصرون للزعيم الشيعي النافذ مقتدى الصدر، السفارة السويدية في بغداد خلال الليل وأضرموا بها النار، رداً على تنظيم تجمعين في ستوكهولم جرى خلالهما تدنيس القرآن على يد لاجئ عراقي. 
     
وحكمت محكمة خاصة بقوى الأمن الداخلي الثلاثاء على هؤلاء الضباط بالسجن لإدانتهم بـ"الامتناع عن القيام بواجباتهم الموكلة إليهم" ومنع المتظاهرين من اقتحام السفارة وإحراقها، كما ورد في نسخة من الحكم اطلعت عليها فرانس برس وأكّد مسؤول في وزارة الداخلية كان حاضراً في المحاكمة، صحتها. 

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