جيش مالي يعلن مقتل نحو عشرة جنود في هجوم انتحاري الجمعة



أعلن جيش مالي الثلاثاء مقتل نحو عشرة من جنوده في هجوم الأسبوع الماضي على معسكر في مدينة غاو أعلن جهاديون موالون لتنظيم القاعدة مسؤوليتهم عنه.



وقال الجيش في منشور على موقعه الإلكتروني إن هجوما بسيارة مفخخة أدى في الثامن من أيلول "إلى نحو عشرة قتلى ... في صفوف القوات المسلحة المالية".



وأضاف أن رئيس الأركان العامة للجيوش الجنرال عمر ديارا زار الموقع الأحد.



وهي المرة الأولى التي يتم فيها الإبلاغ عن سقوط قتلى.