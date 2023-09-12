مئات السجناء في البحرين يعلّقون إضرابهم عن الطعام بعد 36 يوما

علّق مئات السجناء في البحرين إضرابا عن الطعام بدأ قبل 36 يوما، في أعقاب تعهد السلطات منحهم المزيد من الحقوق، وفق ما أعلن ناشطون والسلطات الثلاثاء.



وبدأ 800 على الأقل من السجناء، لاسيما في مركز الإصلاح والتأهيل المعروف باسم "سجن جو"، إضرابا عن الطعام مطلع آب احتجاجا على ظروف الاعتقال، وفق الناشطين الذي أكدوا تدهور صحة بعض السجناء نتيجة هذا الإضراب الذي يعدّ الأكبر من نوعه في تاريخ المملكة.



من جهتها، قالت السلطات إن عدد المضربين عن الطعام بلغ 121.



وخلال فترة الاضراب، شهدت مناطق في البحرين تحركات احتجاجية شبه يومية دعما للسجناء، في مشاهد أعادت التذكير بالتظاهرات الواسعة التي شهدتها البلاد في العام 2011.