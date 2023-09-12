فرنسا تدين "حريقا متعمدا" استهدف قنصلية إيران بباريس وتوقف مشتبهاً به

أوقف مشتبه به من أصول ايرانية ومثل بأثر فوري أمام القضاء الثلاثاء في باريس، بعد حريق استهدف قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العاصمة السبت، ووصفته فرنسا بأنه "حريق متعمد".



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجاندر، إن "فرنسا تدين بشدة هذا العمل".



وأضافت "وفقًا لاتفاقيات فيينا، فإنها تضمن حماية جميع الموظفين والأصول الدبلوماسية الموجودة على أراضيها ... تم اتخاذ الإجراءات على الفور للسيطرة على النيران التي اندلعت بجوار السفارة الإيرانية مباشرة. وتم فتح تحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية".