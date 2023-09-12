تحطّم قاذفة روسية خلال طلعة تدريبية



أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء فرض عقوبات على أشخاص وشركات في كولومبيا ولبنان تتهمهم بتمويل حزب الله خصوصا عبر شركة متخصصة في تجارة الفحم.



وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أن أحد أبرز المشمولين بالعقوبات، وهو عامر محمد عقيل رضا (مواليد 1960 في لبنان ويحمل الجنسية الكولومبية)، كان ضالعا في الهجوم الذي استهدف مركزا للجالية اليهودية في الأرجنتين عام 1994 أدى الى سقوط 85 قتيلا.



وأدرجت الوزارة سبعة أشخاص وشركات ضمن قائمة العقوبات التي تهدف الى الحد من أنشطتهم التجارية وقطعهم عن شبكات التمويل، وتتيح مصادرة ممتلكاتهم بموجب القوانين الأميركية.