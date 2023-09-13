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بوتين وكيم يصلان قاعدة فوستوتشني الفضائية الروسية لمحادثات
أخبار دولية
2023-09-13 | 00:49
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بوتين وكيم يصلان قاعدة فوستوتشني الفضائية الروسية لمحادثات
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى قاعدة فوستوتشني الفضائية في أقصى شرق روسيا، حسبما أعلنت وكالات أنباء روسية الأربعاء، قبل محادثات مزمعة قد تفضي إلى صفقة أسلحة.
وتصافح الزعيمان في القاعدة على ما أظهر فيديو بثه الكرملين.
وسيجري الزعيمان محادثات بشأن "العلاقات التجارية" و"الشؤون الدولية" في القاعدة الفضائية، وفق وكالات أنباء روسية.
وتعتقد واشنطن أن المحادثات قد تفضي إلى اتفاق بشأن صفقة أسلحة لدعم الهجوم الروسي في أوكرانيا.
وعبر كيم، في رحلة خارجية نادرة والأولى له منذ الوباء، إلى روسيا في قطاره المصّفح الثلاثاء.
وقالت وكالات تاس وريا نوفوستي وإنترفاكس الروسية للأنباء إن "بوتين وصل إلى قاعدة فوستوتشني الفضائية"، قبل أن تعلن أن كيم وصل أيضا إلى القاعدة نفسها.
ويرافق كيم في زيارته إلى روسيا كبار المسؤولين العسكريين بمن فيهم المارشال بالجيش الشعبي الكوري باك جونغ تشون ومدير إدارة صناعة الذخائر جو تشون ريونغ.
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