الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سناتور أميركي يدعو لفرض عقوبات على أذربيجان لمنع وقوع "إبادة" في قره باغ

أخبار دولية
2023-09-13 | 00:58
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سناتور أميركي يدعو لفرض عقوبات على أذربيجان لمنع وقوع &quot;إبادة&quot; في قره باغ
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
سناتور أميركي يدعو لفرض عقوبات على أذربيجان لمنع وقوع "إبادة" في قره باغ

دعا سناتور أميركي نافذ الثلاثاء واشنطن لفرض عقوبات على رئيس أذربيجان إلهام علييف، متّهماً إيّاه بشنّ حملة "إبادة جماعية" ضدّ الأرمن في ناغورني قره باغ، في اتّهام سارعت باكو إلى نفيه.
     
ومنذ أسابيع تتّهم أرمينيا جارتها أذربيجان بالتسبّب بأزمة إنسانية في ناغورني قره باغ بقطعها الطريق الوحيد الذي يربط الجيب الانفصالي بأرمينيا.
     
لكنّ السلطات الانفصالية في قره باغ أعلنت الثلاثاء أنّ قافلة مساعدات روسية تمكّنت من الوصول إلى هذه المنطقة الجبلية التي تقطنها غالبية أرمينية ويعتبرها المجتمع الدولي جزءاً من أذربيجان.
     
ومن قاعة مجلس الشيوخ في واشنطن، رحّب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس السناتور بوب مينينديز المقرّب من الجالية الأرمينية بمحادثات السلام التي تقودها بلاده بين أرمينيا وأذربيجان والتي جرت ثلاث جولات منها حتى الآن، لكنّه دعا في الوقت نفسه إلى فرض عقوبات على الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف. وقال منينديز إنّ "حكومة علييف في أذربيجان تنفّذ ضدّ الأرمن في آرتساخ حملة فظائع شنيعة تحمل بصمات إبادة جماعية".
     
وآرتساخ هو الاسم الأرميني للجمهورية التي أعلن الانفصاليون قيامها في قره باغ.
     
وأضاف السناتور النافذ "علينا أن نفضح هؤلاء الأفراد الذين يرتكبون حملة التطهير العرقي هذه". وتابع "علينا أن نفرض عليهم - بمن فيهم الرئيس علييف - عقوبات. علينا أن نمنعهم من الوصول إلى الثروات وأموال النفط التي خبّأوها في مؤسسات مالية في جميع أنحاء العالم، وإلى يخوتهم وقصورهم في جميع أنحاء أوروبا".
     
وذكّر السناتور الأميركي بأنّ المدّعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو اتّهم أذربيجان بأنّها تشهر "سلاح الإبادة الجماعية الخفيّ" المتمثّل في التجويع من خلال حرمان ناغورني قره باغ من الغذاء.
     
لكنّ أذربيجان تنفي الاتّهامات الموجّهة لها بمنع قوافل المساعدات من دخول الجيب الانفصالي.
     
من جهته، أعلن مسؤول كبير في واشنطن طالباً عدم نشر اسمه أنّ وزارة الخارجية الأميركية "تشعر بقلق بالغ" إزاء الوضع الإنساني في قره باغ لكنّها في الوقت نفسه لا تمتلك وجوداً على الأرض لكي ترى بأم العين حقيقة الوضع في الجيب. وقال المسؤول "ليس لدينا أيّ وفيّات مؤكّدة ناجمة عن مجاعة أو سوء تغذية".
     
ورفض مسؤول أميركي آخر التلميحات بوجود "تواطؤ دولي" في ما يحصل في قره باغ، قائلاً "إنّنا نبذل كلّ ما في وسعنا للتركيز على كيفية إيصال المساعدات الغذائية بشكل عملي" إلى الجيب. 
     

آخر الأخبار

أخبار دولية

أميركي

عقوبات

أذربيجان

"إبادة"

LBCI التالي
الدنمارك تعلن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بأكثر من 830 مليون دولار
فرنسا تعزّز إجراءاتها الأمنية على حدودها مع إيطاليا لمكافحة الهجرة السرية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-07-13

بلينكن يدعو بكين الى إعادة الاتصالات بين الجيشين الأميركي والصيني "بشكل عاجل"

LBCI
أخبار لبنان
2023-09-10

في اليوم العالمي لمنع الإنتحار: "خَلْق الأمل من خلال العمل"

LBCI
منوعات
2023-09-09

زلزال المغرب... العالم الهولندي الشهير تنبأ وقوع الكارثة في تغريدة: "انتبهوا!" (صورة)

LBCI
أخبار دولية
2023-09-09

ماكرون يدعو إلى تسوية للنزاع في ناغورني قره باغ عبر الدبلوماسية "حصرا"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:01

333 مليون طفل يعانون الفقر المدقع!

LBCI
أخبار دولية
02:54

زعيم كوريا الشمالية: "سنقف على الدوام مع روسيا"

LBCI
أخبار دولية
02:11

بوتين يعلن أن روسيا يمكن أن تساعد كوريا الشمالية على بناء أقمار اصطناعية

LBCI
أخبار دولية
01:02

الدنمارك تعلن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بأكثر من 830 مليون دولار

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
15:35

صاحبة أكبر شفاه في العالم: أعاني للعثور على الحب وهذا هو السبب!

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 13-9-2023

LBCI
اقتصاد
02:47

مياه بيروت وجبل لبنان دعت المشتركين الى تسديد بدلات 2023

LBCI
منوعات
16:47

وضعوا طفلة في الفرن ثم في الثلاجة ومارسوا السحر والشعوذات... انتهاكات واعتداءات مرعبة على أطفال وحيوانات!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

ما هي الشروط المطلوبة من الصرّافين لاعتماد منصة بلومبرغ؟

LBCI
أخبار دولية
13:39

ماذا يفعل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في سلطنة عمان؟

LBCI
رياضة
13:35

المانيا تحاول الخروج من أزمتها عندما تستقبل الليلة فرنسا في مباراة دولية ودية في كرة القدم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

ملف النازحين السوريين.. ماذا في جعبة الحكومة للمعالجة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

حسين مقشر ضحية الرصاص الطائش من عين الحلوة.. شقيقه يروي اللحظات المرعبة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

منكوبو الزلزال وحيدون في المناطق النائية

LBCI
أخبار دولية
13:25

غضب الطبيعة يضرب ليبيا ويحول مناطق فيها الى مستنقعات... كيف وصلت العاصفة وما اسباب هذه الفيضانات؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

جولة لودريان الثالثة على بيروت: ضرورة الحوار للخروج من الازمة الرئاسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

انجاز موازنة ٢٠٢٤..فماذا تتضمن؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
10:47

وزارة الخزانة الأميركية تدرج عناصر في حزب الله ومساعدين ماليين في أميركا الجنوبية ولبنان على قائمة العقوبات

LBCI
خبر عاجل
12:36

"فتح" تشنّ هجومًا غير مسبوق على محور حطين واندلاع اشتباكات عنيفة في مخيّم عين الحلوة

LBCI
منوعات
08:37

سمع طاقم الطائرة صوتاً غريباً... وعندما فُتح باب الحمام وجدوا ثنائي يمارس الجنس! (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

مطار "حزب الله" في جزين متى وكيف؟ ولأي نوع من المسيرات؟

LBCI
منوعات
14:10

مراسلة تتعرض للتحرش مباشرة على الهواء! (فيديو)

LBCI
منوعات
15:35

صاحبة أكبر شفاه في العالم: أعاني للعثور على الحب وهذا هو السبب!

LBCI
فنّ
07:31

ابن نادين الراسي في لقطة رومانسية مع حبيبته... هل يستعد لدخول القفص الذهبي قريباً؟

LBCI
منوعات
16:18

" كان يحب الماء وهذا آخر ما طلبه مني"... أغرقوا إبن الـ6 أعوام بعد أن عذبوه واحتجزوه في قفص للكلاب: هوية الفاعل صادمة!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More