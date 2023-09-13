الدنمارك تعلن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بأكثر من 830 مليون دولار

أعلنت الدنمارك أنّها ستقدّم لأوكرانيا مساعدة عسكرية إضافية بقيمة 5.8 مليار كرونة (833 مليون دولار) تشمل خصوصاً دبّابات وقذائف ومضادّات أرض-جو.



وقال وزير الدفاع ترويلز لوند بولسن في بيان إنّه "لكي تتمكّن أوكرانيا من مواصلة الدفاع عن نفسها ضدّ الغزو الروسي غير القانوني، من الضروري أن تحافظ دول مثل الدنمارك على دعمها العسكري والاقتصادي لها".



وقبل هذا الإعلان، بلغ إجمالي المساعدات التي تعهّدت الدنمارك تقديمها لأوكرانيا 13.6 مليار كرونة.



وأكّد الوزير أنّ هذه "أكبر مساهمة مالية دنماركية حتى الآن".



وستقدّم الدنمارك هذه المساعدة لأوكرانيا على مدى ثلاث سنوات.



وهذه المساعدة هي الثانية عشرة التي تقدّمها الدولة الاسكندينافية لأوكرانيا منذ بدأت روسيا غزو جارتها قبل عام ونصف.



وتشمل المساعدة الجديدة دبّابات ومركبات وقذائف دبّابات ومضادّات أرض-جو.



وزار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مؤخّراً الدنمارك حيث تفحّص مقاتلات من طراز إف-1 بعد أن سمحت الولايات المتّحدة للدنمارك وهولندا بتسليم أوكرانيا هذه الطائرات الأميركية الصنع.