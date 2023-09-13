بوتين يعلن أن روسيا يمكن أن تساعد كوريا الشمالية على بناء أقمار اصطناعية

ألمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن روسيا يمكن أن تساعد كوريا الشمالية على بناء أقمار اصطناعية، وذلك لدى لقائه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في قاعدة فوستوتشني الفضائية بأقصى الشرق الروسي.



ونقلت وكالات أنباء روسية عن بوتين قوله: "لهذا السبب جئنا إلى هنا. زعيم كوريا الشمالية يبدي اهتماما كبيرا بتكنولوجيا الصواريخ. إنهم يحاولون تطوير برنامجهم الفضائي".