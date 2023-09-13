زعيم كوريا الشمالية: "سنقف على الدوام مع روسيا"

أكّد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الأربعاء أن بلاده ستقف "على الدوام مع روسيا"، فيما التقى الرئيس فلاديمير بوتين في إطار قمة نادرة يرجّح أن تركّز على اتفاقيات أسلحة.



وقال كيم وفق تسجيل مصوّر بثه التلفزيون الروسي: "تواجه روسيا.. قوى من هذا النوع تسعى إلى الهيمنة من أجل حماية مصالحها الأمنية.. لطالما أعربنا عن دعمنا الكامل وغير المشروط لجميع الإجراءات التي تتخذها الحكومة الروسية وأستغل هذه الفرصة مجددا للتأكيد على أننا سنقف على الدوام مع روسيا".



واعتبر الزعيم الكوري الشمالي أن لقاءه مع الرئيس الروسي "نقطة انطلاق" لتعزيز العلاقات بين البلدين.



ومتحدثا بالكورية، قال كيم: "أعتقد أن لقائي مع الرئيس بوتين سيكون بمثابة نقطة انطلاق للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى جديد"، بحسب بث للتلفزيون الروسي.