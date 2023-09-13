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333 مليون طفل يعانون الفقر المدقع!

أخبار دولية
2023-09-13 | 03:01
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333 مليون طفل يعانون الفقر المدقع!
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333 مليون طفل يعانون الفقر المدقع!

أدى وباء كوفيد-19 إلى تباطؤ شديد في المعركة الرامية لوضع حد للفقر في أوساط الأطفال الذين ما زال 333 مليونا منهم يعانون من الفقر المدقع، وفق ما ذكر تقرير نُشر الأربعاء. 
     
وخلص تقرير صادر عن منظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسف) والبنك الدولي إلى أن الوباء أدى إلى رفع الفقر المدقع عن أقل بثلاثين مليون طفل عمّا كان متوقعا في السابق.
     
ونتيجة لذلك، ما زال طفل من كل ستة يعيش على أقل من 2,15 دولارا يوميا، بحسب التقرير. 
     
وأفادت المديرة التنفيذية ليونيسف كاثرين راسل أن "الأزمات المتفاقمة من تداعيات كوفيد-19 والنزاعات والتغير المناخي والصدمات الاقتصادية عطّلت التقدّم وتركت ملايين الأطفال في فقر مدقع".
     
وتسدد استنتاجات التقرير ضربة لهدف الأمم المتحدة الطموح المتمثل بالقضاء على الفقر المدقع بحلول العام 2030.
     
وقال المدير العالمي للفقر والمساواة في البنك الدولي لويس فيليب لوبيز كالفا في بيانK إن "عالما يعيش فيه 333 مليون طفل في فقر مدقع إذ يحرمون ليس من الاحتياجات الأساسية فحسب، بل كذلك من الكرامة والفرص أو الأمل، لا يمكن تحمّله بكل بساطة".
     
وخلص لتقرير إلى أن 40 في المئة من الأطفال في إفريقيا جنوب الصحراء ما زالوا يعيشون في فقر مدقع، وهي أعلى نسبة في العالم.
     
وفاقمت مجموعة عوامل بينها النمو السكاني السريع وكوفيد-19 والكوارث المرتبطة بالمناخ الفقر المدقع في أوساط الأطفال في إفريقيا جنوب الصحراء في السنوات الأخيرة، وإن كانت باقي مناطق العالم تشهد تراجعا ثابتا.
     
ودعا البنك الدولي ويونيسف بلدان العالم لمنح أولوية للتعامل مع الفقر في أوساط الطفال وفرض سلسلة إجراءات تشمل توسيع برامج الإعانات المخصصة لهم.
     
وقالت راسل: "لا يمكننا خذل هؤلاء الأطفال الآن.. إنهاء الفقر في أوساط الأطفال هو خيار مرتبط بالسياسات".     

أخبار دولية

الأطفال

الفقر

يونيسف

البنك الدولي

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