فون دير لايين: أوكرانيا قامت بـ"خطوات كبيرة" في مسعاها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

فون دير لايين: مستقبل أوكرانيا في اتحادنا

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء أن أوكرانيا قامت بـ"خطوات كبيرة" في مسعاها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فيما تضغط كييف لإطلاق محادثات العضوية هذا العام.



وقالت فون دير لايين خلال خطابها السنوي أمام النواب بشأن حال الاتحاد الأوروبي إن "مستقبل أوكرانيا في اتحادنا".