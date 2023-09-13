الوكالة الدولية للطاقة: خفض السعودية وروسيا إنتاج النفط سيسبب "نقصا كبيرا في الإمدادات"

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة أن تخفيضات النفط التي تنفذها الحليفتان في إطار أوبك+ السعودية وروسيا ستحدث نقصا "كبيرا" في الإمدادات العالمية حتى نهاية العام.



وقالت الوكالة الطاقة في تقريرها الشهري عن السوق إن "مخزونات النفط ستكون عند مستويات منخفضة على نحو غير مريح، مما يزيد خطر حدوث موجة أخرى من التقلبات لن تكون في مصلحة المنتجين ولا المستهلكين، في ضوء الواقع الاقتصادي الهش".