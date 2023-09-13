انقطاع المياه عن الاشرفية منذ اكثر من اسبوعين والاهالي يناشدون

نقلت "الوكالة الوطنية للاعلام" شكوى أهالي منطقة الأشرفية بشأن انقطاع المياه عن منازلهم بشكل متواصل منذ اكثر من اسبوعين، ما يكبدهم تكاليف باهظة لشراء المياه في ظل اوضاع معيشية صعبة.



وناشد اهالي الأشرفية مصلحة مياه ضبية العمل على اعادة ضخ المياه التي كانت شحيحة من الأساس، ثم توقفت نهائيا منذ أسبوعين ما اضطر الأهالي إلى شراء المياه حيث يكلف صهريج المياه الواحد أربعين دولارا.