30 ألف مشرد على الأقل إثر كارثة السيول في درنة

كشفت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة الأربعاء، أن ما لا يقل عن 30 ألف شخص شرّدوا بعدما اجتاحت الفيضانات مدينة درنة الليبية مخلّفة آلاف القتلى بحسب السلطات.



وقالت في تقرير حول الوضع في شرق ليبيا بعدما تعرضت للعاصفة "دانيال" ليل الأحد الاثنين ان "30 ألف شخص على الأقل شرّدوا في درنة".