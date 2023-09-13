الرئيس الصيني يعلن رفع مستوى العلاقات مع فنزويلا خلال استقباله مادورو

أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ رفع مستوى العلاقات مع فنزويلا وذلك خلال استقباله في بكين نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو.



وقال شي جينبينغ بحسب شريط بثه التلفزيون الرسمي: "أنا مسرور جدا لكي أعلن معك رفع مستوى العلاقات بين الصين وفنزويلا الى شراكة استراتيجية قادرة على الصمود".



وهذا المستوى هو الأعلى في الدبلوماسية الصينية. وهناك دول قليلة جدا تحظى بهذا المستوى من العلاقات (باكستان وروسيا وبيلاروس).



وأضاف شي جينبينغ أن الصين "ستدعم، كما فعلت دائما، بشدة جهود فنزويلا للحفاظ على السيادة الوطنية والكرامة الوطنية والاستقرار الاجتماعي وستدعم بقوة قضية فنزويلا العادلة في التصدي للتدخل الاجنبي"، مشيرا الى أنه سيعمل أيضا على تعميق التعاون بين البلدين.



وتم استقبال الرئيس الفنزويلي ووفده في قصر الشعب، المبنى الضخم الذي يستخدم لاستقبال الشخصيات الاجنبية قرب ساحة تيان انمين.



وصل مادورو الى الصين الثلاثاء وقام بجولة على مدن صينية. وسيبقى في الصين حتى الخميس في أول زيارة دولة يقوم بها الى البلاد منذ 2018.