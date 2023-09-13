أربعة قتلى إثر غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل التونسية

أربعة قتلى إثر غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل التونسية

لقي أربعة أشخاص حتفهم وتم إنقاذ 21 آخرين إثر غرق مركب يقل مهاجرين قبالة سواحل صفاقس التونسية، على ما أفاد متحدث قضائي الأربعاء.



وقال الناطق الرسمي بإسم محكمة صفاقس فوزي المصمودي لفرانس برس: "غرق مركب مهاجرين أمس الثلاثاء وأنقذت فرق النجدة 21 شخصًا وانتشلت جثث 3 أطفال وامرأة".



ووقع الحادث قبالة سواحل صفاقس (شرق)، وكل من كان على المركب من التونسيين وكانوا متجهين نحو السواحل الإيطالية، وفقًا للمصمودي.