بوتين يرى "إمكانيات" لتعاون عسكري مع كوريا الشمالية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء أن هناك "إمكانيات" لتعاون عسكري مع كوريا الشمالية رغم العقوبات الدولية، وذلك خلال مقابلة مع التلفزيون الرسمي.وقال في المقابلة التي بثت بعد قمته مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون: "هناك بعض القيود في إطار القواعد القائمة، هناك إمكانيات نأخذها بالإعتبار ونناقشها".