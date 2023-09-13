40 قتيلًا على الأقل في غارات نفذها الجيش في دارفور

40 قتيلًا على الأقل في غارات نفذها الجيش في دارفور

قتل أربعون شخصًا على الأقل الأربعاء في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور إثر غارات جوية نفذها الجيش طالت سوقين شعبيين وأحياء سكنية في ظل تواصل المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، بحسب ما أفاد شهود ومصدر طبي.



والشهر الماضي فر أكثر من خمسين ألف شخص من مدينة نيالا، ثاني أكبر مدن السودان من حيث عدد السكان بعد العاصمة، نتيجة إستمرار الحرب وبعد أن أسفر قصف جوي للجيش طال منازل المواطنين عن مقتل 39 شخصًا.