مقتل 56 شخصًا في حريق بمبنى سكني في هانوي

قتل 56 شخصًا في حريق إندلع بمبنى سكني في العاصمة الفيتنامية هانوي، على ما أفادت الشرطة الأربعاء لتؤكد التقارير الواردة في وسائل الإعلام الرسمية.وأفادت شرطة هانوي في بيان عن "مقتل 56 شخصًا وجرح 37 آخرين"، مشيرة إلى "عدم التعرف على هويات 39 من الضحايا".