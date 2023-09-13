البرهان يتوجه إلى تركيا في جولة خارجية جديدة

البرهان يتوجه إلى تركيا في جولة خارجية جديدة

توجه قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان صباح الأربعاء إلى تركيا، بحسب بيان من مجلس السيادة السوداني، وسط مساع لتكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، بينما نفذ الجيش غارات جوية في دارفور أسفرت عن عشرات القتلى، وفق ما أفاد مصدر طبي وسكان.



وأشار البيان إلى توجه رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان صباح اليوم إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية.



ومن المقرر أن يجري البرهان مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.