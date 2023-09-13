منظمات حقوقية تحض المشاركين في كوب28 على الضغط على الإمارات لتحسين سجلها الحقوقي

منظمات حقوقية تحض المشاركين في كوب28 على الضغط على الإمارات لتحسين سجلها الحقوقي

دعت أكثر من مئتي منظمة حقوقية الأربعاء المشاركين في مؤتمر الأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة حول المناخ "كوب28" الذي تستضيفه دبي أواخر العام الحالي إلى تسليط الضوء على سجل الإمارات الحقوقي ودفعها إلى تحسينه.



ونفت السلطات الإماراتية الإتهامات الموجهة إليها، معتبرة أنها لا تستند إلى معلومات دقيقة.



وجاء في رسالة مفتوحة كان من بين الموقعين عليها منظمتا العفو الدولية وأصدقاء الأرض البيئية أنه "في حين يستعد مندوبو كوب28 لحضور المحادثات في دبي، من المهم أن يغتنم المجتمع الدولي الفرصة لتسليط الضوء على سجل حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة".



وحضت المنظمات المشاركين في المؤتمر، من جهات حكومية وناشطين ومجموعات ضغط ووسائل إعلام، على دفع السلطات الإماراتية إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين ظروف العمّال المهاجرين و"إلغاء" القوانين التي تستهدف مجتمع الميم-عين وتكرس "التمييز" ضد النساء و"الإفراج عن سجناء الرأي".



كما طالبت الرسالة بـ"تعويضات" لعمال مهاجرين شاركوا في بناء موقع "إكسبو سيتي" حيث سيقام كوب28 "في ظل ظروف سوء معاملة وعمل قسري"، وفق منظمة "إكويديم" البريطانية المدافعة عن حقوق العمال.

