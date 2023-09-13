مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى السودان يعلن استقالته من منصبه

بيرتيس: النزاع في السودان ينذر "بالتحول الى حرب أهلية"

أعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى السودان الألماني فولكر بيرتيس استقالته من منصبه، وذلك بعد أشهر من تصنيفه شخصا غير مرغوب به من قبل السلطات في الخرطوم.



وتوجّه بيرتيس، في خطاب أمام مجلس الأمن الدولي، "بالشكر الى الأمين العام على هذه الفرصة والثقة التي منحني إياها، لكنني طلبت منه إعفائي من مهامي"، محذّرا من أن النزاع المتواصل منذ نيسان بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان ينذر "بالتحول الى حرب أهلية".