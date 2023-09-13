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العاصفة دانييل في غزة

أخبار دولية
2023-09-13 | 11:15
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العاصفة دانييل في غزة
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العاصفة دانييل في غزة
وصلت العاصفة دانييل الى الاراضي الفلسطينية المحتلة، من دون تسجيل خسائر بشرية. 

وغمرت المياه منازل مواطنين في  قطاع غزة جراء الأمطار التي هطلت لساعات متواصلة منذ الفجر. 

وأكد المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني الفلسطيني بغزة أن الطواقم تعاملت مع عشرات المهمات جراء المنخفض الذي ضرب القطاع وتنوعت هذه المهمات بين غرق المنازل التي تمت إغاثتها بشكل عاجل وسريع، وسقوط أشجار. 

ودعا الدفاع المدني المواطنين لحماية منازلهم من الغرق أو التخفيف من هذه الحالة، من خلال تجهيزها للمنخفضات التي من المتوقع أن تضرب القطاع في فصل الشتاء. 

أخبار دولية

العاصفة دانييل

غزة

فلسطين المحتلة

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