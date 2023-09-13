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غوتيريش يؤكد ضرورة التزام العقوبات الدولية على كوريا الشمالية بعد لقاء بوتين وكيم
أخبار دولية
2023-09-13 | 12:00
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غوتيريش يؤكد ضرورة التزام العقوبات الدولية على كوريا الشمالية بعد لقاء بوتين وكيم
غوتيريش يؤكد ضرورة التزام العقوبات الدولية على كوريا الشمالية بعد لقاء بوتين وكيم
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن أي تعاون مع كوريا الشمالية يجب أن "يحترم" العقوبات الدولية عليها، وذلك تعقيبا على احتمال إبرام موسكو وبيونغ يانغ اتفاق تعاون عسكري بعد لقاء الرئيس فلاديمير بوتين بالزعيم كيم جونغ أون.
وقال غوتيريش إن "أي شكل من أشكال التعاون من قبل أي دولة مع كوريا الشمالية يجب أن يحترم نظام العقوبات الذي فرضه مجلس الأمن الدولي. ومن الواضح أن هذا ينطبق على الحالة التي تحدثتم عنها"، وذلك ردا على سؤال بشأن اجتماع الزعيمين وحديث واشنطن عن اتفاق محتمل بينهما لتزويد روسيا بمعدات عسكرية لدعم هجومها في أوكرانيا.
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